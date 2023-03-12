Barınma Yerleri Değişen Depremzedeler, Seçimler İçin 17 Mart Saat 23.59'a Kadar Yeni Adres Beyanında Bulunabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından göç eden ya da barınma yerleri değişen yurttaşların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmesi için yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabileceklerini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından göç eden ya da barınma yerleri değişen yurttaşların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmesi için yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabileceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından depremzedelerin 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gereken işlemlerle ilgili duyuru yapıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruda; barınma yerleri değişen yurttaşların, yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecekleri kaydedildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru şöyle:

"14 Mayıs Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız;

Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil),

Aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, pre-fabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını;

17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır."

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından depremzedelerin 14 Mayıs seçimlerinde nasıl oy kullanacaklarına ilişkin bir video yayınladı.