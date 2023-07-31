Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahale etti ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.