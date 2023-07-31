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Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 1 Ölü

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahale etti ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Balya karayolunda 10 CHD 051 plakalı araç sürücüsü S.B Sebepli Kırsal Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından müdahale edildi. Tüm çabalara rağmen otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Jandarma Tragger Güncel Haberler

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