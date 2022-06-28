Balıkesir'de ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltına alındı Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga sırasında ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga sırasında ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokak'taki evlerinde, Harun K. (24) ile eşi E.K. arasında çıkan tartışma sırasında çifti ayırmak amacıyla gencin annesi ve babası araya girdi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Harun K'nin, anne ve babasına da şiddet uyguladığını gören erkek kardeşi A.K. (14) ağabeyine engel olmak istedi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile ağabeyi Harun K'yi göğsünden yaraladığı iddia edilen A.K, daha sonra evden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Harun K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Harun K'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısının Emniyet'teki işlemleri sürüyor. AA / Hakan Firik - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Balıkesir Edremit kavga Güncel Haberler

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