Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş. Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürek, buradan Yüksekova Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne geçti. İki bakan burada düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na Otobüs Teslim Töreni'ne katıldı.

Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nı başarılarından dolayı kutlayan Bakan Göktaş, "Yüksekova Kadın Futbol takımımıza yeni otobüsünü teslim etmek üzere bir aradayız. Kadın sporcularımızın, özellikle futbol gibi bir spor dalında bugünden sonra elde edecekleri başarılara bir katkımız olsun istiyoruz. Kadın futbolcularımızın başarıları ile ön plana çıkmaları emeklerinin güzel bir sonucudur. Onların, bu yolu azim ve kararlılıkla yürümeleri başarılarının tesadüf olmadığının bir göstergesidir. Aynı zamanda disiplinli bir çalışma ile tüm kapıların açılacağını herkese gösterdiler. Takımımız ortaya koyduğu performansla Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ KADINLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kadın Futbol Takımının gösterdiği başarıların kendilerini gururlandırdığını kaydeden Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Geçmişte futbol oynayan ve futbolu yakından takip eden biri olarak takımımızı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak, kadın futbolunu desteklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın çatısı altında takımlar kurarak, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmaya gayret ediyoruz. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübümüzü 2015 yılında bu amaçla kurduk. Ağrı Kadın Futbol Takımımız bu yıl 2'nci lige yükseldi. Bunun yanı sıra Sivas ve İstanbul kulüplerimizle de güzel bir ivme yakaladık. Devlet olarak, genç kızlarımızın hak ettikleri fırsatlara erişimlerini sağlamak en öncelikli görevimizdir. Hakkarili genç kızlarımız, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek güçlü bireylerdir. Onların eğitimi, sağlığı, güvenliği, ülkemiz kalkınmasının temel taşlarını oluşturur. Bu anlamda Hakkari başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında genç kızlarımızın hayallerine ulaşmalarını, potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel hedefimiz kadınların ve genç kızlarımızın, spor dahil olmak üzere hayatın her alanında daha etkin rol almalarını sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez.' Bu anlayıştan hareketle, güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarını desteklemeye devam edeceğiz. Kadın sporcularımızın başarıları sporu daha fazla kadın için, genç kızlarımız için ulaşılabilir kılacaktır. Bu anlamda kadın futbol takımlarımızın her daim yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Otobüsümüzün takımımız için hayırlı olmasını diliyorum."

'HAKKARİ, KADIN FUTBOLUNDA MARKA OLMA YOLUNDA'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı konuşmada Kadın Futbol Takımı'nın sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir roller üstlendiğini söyledi. Güler, "Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi, misafirperver insanların memleketi, Yüksekova'yı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin şahsında, buradan tüm Hakkarili ve Yüksekovalı kardeşlerime, saygılarımı sunuyorum. Kadın Futbol Liglerinde, güzel ve son ana kadar çekişmeyle geçen bir sezonu geride bıraktık. Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı olarak sizler, 2'nci lig maçlarında gösterdiğiniz üstün performans sayesinde önce ligi lider tamamladınız. Akabinde de play-off maçları sonucunda şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdiniz. Ben de birbirinden güzel goller atarak farklı galibiyetler aldığınız maçları, çok yakından ve büyük bir heyecanla takip ettim. Elde ettiğiniz bu başarıdan sonra sizleri, Ankara'da, Bakanlığımızda ağırlamaktan da ayrıca büyük memnuniyet duyduk. Hakkari ve Yüksekova'nın gururu olan siz futbolcu kardeşlerimi bir kez daha yürekten kutluyorum. Ulaştığınız bu büyük başarı; sadece sizlerin değil; spora ilgi duyan tüm Hakkarili ve Yüksekovalı kadınlarımızındır. Bölgenin değişen ve gelişen yüzünü temsil ediyorsunuz. Başarılarınızla kızlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz. Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızın 1'inci lige yükselmesi diğer yandan Hakkarigücü Kadın Futbol takımımızın yıllardır Süper Lig'deki istikrarlı mücadelesi, Hakkari'nin artık kadın futbolunda bir marka olma yolunda yürüdüğünü göstermektedir. Böylelikle iki kadın futbol takımıyla bu güzel şehri temsil edeceğinize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentin kadın sporculara yönelik önemli bir desteğine şahitlik ettiklerini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımızın sportif faaliyetlerindeki başarısını taçlandıracak ve ulaşım imkanlarını kolaylaştıracak bu katkının, siz sporcu kardeşlerimizin motivasyonunu artıracağına yürekten inanıyorum. Eminim ki Kadınlar 1. Ligi'nde, diğer takımlarımızla bizlere güzel, zevkli, çekişmeli maçlar izletecek ve elde edeceğiniz yeni zaferlerle hepimizin gururu olmaya devam edeceksiniz. Sizlere bundan sonraki müsabakalarda yürekten başarılar diliyor, bu vesileyle Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiye ve yüksek katkılarından dolayı Halkbankası Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum."

'HUZUR VE İSTİKRAR GENÇLERİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARDI'

Güvenlik güçlerinin gösterdiği yoğun gayretlerin bölgeye huzur ve istikrar kazandırdığını da kaydeden Bakan Güler, "Huzur ve istikrar ortamı; sporun her alanında Hakkari'nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün pek çok branşta Hakkarili sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadırlar. Keza şehrimiz; turizmden eğitime; yeni yatırımlardan kalkınmaya kadar hemen her alanda tüm kamu kurumlarımızın büyük çabalarıyla bir şahlanış sürecine başlamıştır. Artık Hakkari spor organizasyonlarıyla, turizm potansiyeliyle, kalkınma hamleleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan, doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. En son Yüksekova'da geniş bir katılımla gerçekleştirilen 6'ncı Cilo Festivali ile geçtiğimiz günlerde farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışması (MTB Cup), bu gelişimin en somut örnekleridir. İnanıyorum ki Hakkari ve Yüksekova, önümüzdeki dönemde bu gibi organizasyonlara daha fazla ev sahipliği yapacaktır. Bu tarz etkinliklerin bölgenin gerçek potansiyelini katlayarak ortaya koyabilmesi için de bütün Hakkarili ve Yüksekovalı kardeşlerimin bu huzur ve istikrar iklimine sahip çıkması son derece önem arz ediyor. Bu vesileyle, siz sporcu kardeşlerimizi destekleyecek ve başarılarınızı sürekli kılacak yatırımların da artarak devam edeceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardında Yüksekova Kadın futbol takımı oyuncuları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'a takım forması hediye edilirken, otobüsün anahtarı da kadın futbolculara teslim edildi.