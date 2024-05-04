Aydın'da çiftlik yangınında 70 ton saman yandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman balyası zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman yandı.
Pınarlı Mahallesi'nde, Nurselin Dağlıoğlu'na ait çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 70 ton saman balyasının yandığı belirtildi.