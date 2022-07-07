Avusturya'da Srebrenitsa'nın soykırım olarak anılmasına ilişkin önerge kabul edildi

Avusturya Ulusal Meclisinde yapılan oturumda Srebrenitsa soykırımının anılmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste sandalyesi bulunan 4 parti, 1995'de Bosna Hersek'in Srebrenitsa kenti ve çevresinde 8 binden fazla sivilin katledilmesinin soykırım olarak anılması için önerge hazırladı.

???????-"11 Temmuz Srebrenitsa Soykırım Günü"

Aşırı sağcılar dahil parlamentoda temsil edilen tüm partilerin oylarıyla önerge kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda her yıl "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırım Günü" olarak kabul edilecek ve mecliste anma yapılacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Milletvekili Herald Troch, mecliste alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bir kez daha Srebrenitsa'da işlenen soykırımı kınadı.

Yeşiller Partisinden Ewa Ernst-Dziedzic de Avusturya meclisinde, 8 binden fazla erkek ve gencin katledildiği soykırımın görüşülüp kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

"Başka ülke meclislerinde de benzer adımlar atılmalı"

Ayni partiden Bedrana Ribo da Avusturya'da alınan bu kararın başka ülke meclislerinde de alınması temennisinde bulunarak, savaş suçu işleyenlerin bir gün yaptıklarından ötürü adalete hesap vereceklerini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Önerge, Avusturya'daki Bosna Herseklilerin çatı kuruluşu Consilium Bosniacum tarafından yaklaşık iki yıldır yürütülen çok yönlü çalışma ve çok sayıda milletvekiliyle yapılan görüşmeler sonucunda meclise taşındı.???????

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.