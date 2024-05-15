Avustralya Parlamentosu'ndaki İşçi Partili Milletvekili İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Soykırım Olarak Nitelendirdi

Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman, mensubu olduğu iktidardaki İşçi Partisinin tutumunun dışına çıkarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediğini bildirdi.

SBS News'e konuşan milletvekili Payman, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in İsrail'e "dur" demesi için daha kaç kişinin ölmesi gerektiğini sordu.

Payman, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik mensubu olduğu İşçi Partisinin tutumundan farklı olarak, "Vicdanım çok uzun zamandır huzursuz ve bunu olduğu gibi dile getirmeliyim. Bu bir soykırım ve başka türlü davranmayı bırakmalıyız." dedi.

İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayan Payman, Başbakan Albanese'in tepki gösterdiği "Nehirden denize özgür Filistin." ifadesini kullandı.

Payman, "Yaptırım uygulayabiliriz. İsrail ile ticareti durdurabiliriz. Kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunabiliriz. Filistin devletinin kurulması için çağrıda bulunabiliriz." diye konuştu.

Afganistan doğumlu milletvekili, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren ilk federal İşçi Partili parlamenter oldu.