Avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Tuzla'da avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tuzla'da 10 Ocak tarihinde, avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından oturdukları kafede silahla vurularak öldürüldü. Genç avukatı katleden Oktay Dönmez'in ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Oktay Dönmez ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Öldürecek adam evde öldürürdü"

Duruşmada söz verilen sanık Oktay Dönmez, "Olayın başından beri ilaç kullanıyorum. Avukatımla görüşemedim. Savunma yapmak için süre talep ediyorum. Olay günü de restorana gittik, öldürecek adam evde öldürürdü, biz el ele yemek yemeğe gittik. Birden kendimi mafya filmlerinde hissettim, kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Ben de darp ettim, ne telefonunu kısıtladım" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti celse arasında verilen mütalaa ile duruşma günü arasındaki sürenin savunma yapmak için yeterli süre olduğunu söyleyerek süre talebini reddetti.

Duruşmada söz verilen Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Akyel, "Benim çocuğumu öldürmek için öldürdü. Çocuğumla hiç bir gönül bağı yoktu. Benim çocuğumu yok etti. Ömür boyu ceza almasını istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Oktay Dönmez'i "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Okay Dönmez hakkında, haksiz tahrik, iyi hal gibi yasal indirim koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle 'İndirim uygulanmasına yer olmadığına' karar verdi.

Ayrıca sanık Oktay Dönmez hakkında, "Nitelikli yağma" suçundan 9 yıl, "Gece vakti, cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 6 ay, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl, "Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda 6 yıl, ayrıca A.G.'ye yönelik "Silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına hükmedildi.