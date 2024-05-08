Bursa'da Eski Eşi ve Yanındaki Kişiyi Vuran Polise 5 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da eski eşi Yasemin A. ve yanındaki Yahya A.'yı vuran polis Bilal A.'ya, olay günü yerden seken kurşunla bir kişinin yaralanmasından dolayı 'muhtemel kasıtla yaralama' suçundan 4 yıl, 'kamu malına zarar vermek' suçundan da 1 yıl ceza verilerek toplam 5 yıl daha ceza verildi. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise sabit kalmasına karar verildi.

Bursa'da görevli polis memuru Bilal A. 2022 yılının 12 Şubat'ında Nilüfer ilçesi Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin A. (45) ile Yahya A.'nın (48) içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal A., otomobilden indirdiği eski eşi ile Yahya A.'yı darbedip, ardından da tabancayla ateş etti. Talihsiz kadın sırtından vurulurken, Yahya A. ise bacağından, karnından ve başından yaralandı. Bilal A.'nın açtığı ateş sonucu yoldan geçen Şeyma Ü.'ye de kurşun isabet etti. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan Yasemin A. ve Yahya A. kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal A. tutuklandı. Bilal A.'nın savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin A.'nın kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" diye konuştu.

Hazırlanan iddianamede ise Bilal A.'nın daha önce 2 kez evlenip boşandığı Yasemin A.'nın, Yahya A. ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması sebebiyle meslektaşına 'suçlu takibi' yaptığını beyan ettiğini, eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran 26 DC 016 plakalı aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yasemin A. ile Yahya A.'nın araçtan indikten sonra onlarla tartıştığına yer verildi.

Bilal A.'nın Yahya A.'ya silahını doğrulttuğu, Yasemin A.'nın engel olmaya çalıştığı, Bilal A.'nın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya A.'ya ateş ettiği sonra boşandığı eşine doğru yönelerek onu da vurduğu kaydedildi. Bilal A.'nın müdahale için gelen polis aracını görünce yeniden Yahya A. ve Yasemin A.'nın yanlarına gidip tekrar ateş ettiğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi.

19 sayfalık iddianamede tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak 'sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği' belirtildi. Bilal A.'nın 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'muhtemel kasıtla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bilal A., Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu dile getirdi. Maktul Yahya A.'nın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü söyleyen Bilal A., "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim" ifadelerine yer verdi.

"Yaşanan bu olay tamamen tesadüftür"

Davanın karar duruşmasında savcının mütalaasını kabul etmediğini belirten Bilal A., son savunmasında, "Bu yaşanan talihsiz olayı planlayarak yapmadım. Kızım Defne'nin doğum gününü kutlamak için o civarlarda oturacak bir yer ararken, arabada Yasemin ve Yahya'yı gördüm. Kader arabayı karşıma çıkardı. Yaşanan bu olay tamamen tesadüftür. Bu öngörülemez bir sonuçtur. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilal A.'yı, Yasemin A. ve Yahya A.'yı, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Yerden seken kurşunla yaralanan Şeyma Ü.'ye yönelik eylemi nedeniyle ceza almayan Bilal A.'nın, cezasını çok bulan avukatlarının karara itirazı üzerine, dava Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü. Tutuklu sanığın, yerden seken kurşunun Şeyma Ü.'ye isabet etmesi nedeniyle 'muhtemel kasıtla yaralama' suçundan 4 yıl, 'kamu malına zarar vermek' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl daha hapsine hükmedildi. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise sabit kalmasına karar verildi. - BURSA