İzmir'de taksici cinayeti davasında karar çıktı

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası kararının çıkmasının ardından, Erge'nin duraktaki mesai arkadaşları kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), "soğukta üşümesin" diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonra da araçtan ayrıldığı anlar kameralara yansımıştı. Olay hakkında bugün görülen karar duruşmasında, mahkeme başkanı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme başkanı cezalarda indirim yapmadıklarını da aktardı.

"Yargının kararından dolayı çok memnunuz"

Vahşi cinayete kurban giden Oğuz Erge'nin Kahramanlar Taksi Durağı'ndan mesai arkadaşı olan Kadir Altanhan, verilen karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Altanhan, "Oğuz gitti, katili müebbet aldı evet ama Oğuz'u geri getiremeyiz. Ailesine bir Oğuz daha veremeyiz. Taksici esnafını koruyabilmek için yüksek araçlar ve korumalı kabin kurulmasında ısrarcıyız. Yargının kararından dolayı çok memnunuz, müebbet hapis kararı yüreğimize su serpti. Ama giden gitti, olan Oğuz'a oldu" dedi. Erge'nin başka bir mesai arkadaşı Ahmet Oruncak ise "Ölmeden 2 gün önce, memleketinden topladığı meyveleri getirip bize dağıtmıştı. 2 gün sonra olayı duydum ve kahroldum. Çok iyi bir arkadaştı, Allah rahmet eylesin. İyi bir dostumuzdu. Burada beraber mesai harcadık onca zaman ve hiç beklenmedik bir şeydi. Keşke yaşamasaydık, gerçekten çok üzücü. Ama yargının kararından dolayı da mutluyum verilmesi gerekilen karar da buydu. İçimizden geçen ise, 'keşke o katil yok olsaydı' ama hukuk boyutunda içimize su serpen bir karar oldu" açıklamasında bulundu. - İZMİR