Eşini ve kızını öldüren Yaşar Temur'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eşini ve kızını kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldüren Yaşar Temur, bu gün Nevşehir'de tele konferans sistemi ile hakim karsına çıktı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine son savunmasını yapan Yaşar Temur'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

'1 yıl plan yaptı'

Yaşar Temur, eşi Zübeyde Temur'un kendisini aldattığı için Danimarka'da boşanma davası açtı ve boşandı. Yaşar Temur, eşini öldürmek için Türkiye'ye gelmesini bekledi. Eşi ve kızının Nevşehir'de bir otelde olduğunu öğrenince de harekete geçti ve aynı otelde konaklamaya başladı. Temur, bir süredir takip ettiği eşi ve kızının havuza girdiğini görerek onları takip etti. Eski eşini ve kızını havuzda bıçaklayan Temur, saldırıdan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonrasında kısa sürede yakalanan cani koca, tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

'2 gün keşif yaptı'

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda cani koca hakkında iddianame hazırlanarak Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Hazırlanan iddianamede caninin olay gününden 2 gün önce otele yerleştiği ve keşif yapmaya başladığı, kızı ve eşini takip ederek doğru zamanı beklediği aktarıldı.

'Bıçağı Konya'dan almış'

Yaşar Temur'un otele gelmeden önce Konya'dan 160 liraya bıçak aldığı da hazırlanan iddianamede yer aldı. İddianamede caninin otelde eşini 4 yerinden bıçakladığı belirtildi. Yaşar Temur'un olayı gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara da yer verildi.

'Kızımı anasız babasız tek başına bırakamazdım'

Yaşar Temur; "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Kimin eline kalırdı? Onun bütün vebali, günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok" ifadesini kullandığı da belirtildi.

Bu gün 2. kez hakim karşısına çıkan Yaşar Temur'a 'Tasarlayarak Alt Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Eşe Karşı tasarlayarak kasten Öldürme' suçunu işlediği ve bu nedenle her iki suçtan dolayı da 2. kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. - NEVŞEHİR