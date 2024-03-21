İstanbul'da cinsel saldırı sonucu öldürülen Pınar Damar'ın katili ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ı, cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren Metin Aydin hakkında mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verdi.

18 Temmuz 2022'de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduktan bir gün sonra ağaçlılık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ın, kuzeninin resmi nikahsız eşi Metin Aydin tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayete ilişkin davaya Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Metin Aydin'in jandarmalar eşliğinde getirildiği duruşmaya sanık avukatı ile Damar ailesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu vekili ve aynı zamanda Pınar Damar'ın ailesinin de avukatı olan Esin Yeşilırmak katıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti sanık Metin Aydin'i, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırdı. Heyet, sanığa verilen cezada hem iyi hal hem de haksız tahrik indirimi uygulamadı. Sanığın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatına karar verdi.