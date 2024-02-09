Üye Girişi
Haberler

Serdivan'da Tapu Meselesi Yüzünden Cinayet Davasında Karar Çıktı

Güncelleme:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden çıkan kavgada kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Arkadaşı ise suçluyu kayırma suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisinin gizlenmesine yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılandığı davada karar çıktı. Kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren şahsın 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine yönelik 'kasten öldürme' suçundan da iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

5 Nisan 2022'de Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.'ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık Ç.G.'nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ç.G. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanık M.T.T. katılmadı. Söz verilen sanık Ç.G. önceki beyanlarını tekrar ettiğini söylerken, cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı sanık Ç.G.'nin ağabeyi Bedri Güler'e yönelik 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Duriye Güler ve yeğeni Tuncay Güler'e karşı 'kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 18 aydan 6 yıla kadar ile sanık M.T.T'.nin 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Davada karar çıktı

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık Ç.G.'nin 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine yönelik 'kasten öldürme' suçundan da iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan verilen 6 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren şahsa yardım ettiği iddia edilen arkadaşı M.T.T.'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezası verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdivan Sakarya Yargı Ceza Adliye Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma! Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı? Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title