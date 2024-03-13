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Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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Zonguldak'ta dini nikahla yaşadığı kadını öldüren jandarma uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aralarında çıkan tartışma nedeniyle 4 yıldır dini nikahla yaşadığı 40 yaşındaki Yeliz Yolcuoğlu'nu görev silahı ile öldüren jandarma uzman çavuş Muhammet D.hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Geçen yıl 28 Aralık günü yaşanan olayda; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Muhammet D.(33), 4 yıldan bu yana dini nikahla yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu, birlikteliklerinden dünyaya gelen S.D. isimli çocuğu ve ağabeyinin çocuğu H.D.'yi de yanlarına alarak kiraladıkları araçla yola çıktı.

İddialara göre Muhammet D., yeğeni H.D.'yi Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyündeki evine bırakmak üzere köye geldi. Yol boyunca Muhammet D. ve Yeliz Yolcuoğlu arasında ailevi meseleler sebebiyle tartışmalar yaşandı.

Eve yakın bir mesafe kala Yeliz Yolcuoğlu midesinin bulandığını ve botlarını giymek istediğini söyleyerek ormanlık alanda araçtan indi. Muhammet D. de yardım etmek için araçtan inen Yeliz Yolcuoğlu'nun yanına gitti.

İkili arasında yeniden başlayan tartışma üzerine Muhammet D. belinden çıkardığı görev silahı ile Yeliz Yolcuoğlu'na hedef göstermeksizin 8 el ateş etti. Araçta bulunan H.D.'nin bağırması üzerine araca binen Muhammet D., Yeliz Yolcuoğlu'nu olay yerinde bırakarak çocuklarla birlikte ağabeyinin evine geldi.

Muhammet D.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine ağabeyi S.D., olay yerine gittiğinde Yeliz Yolcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini gördü. Ağabey S.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yeliz Yolcuoğlu ise morga kaldırıldı.

Muhammet D., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Yeliz Yolcuoğlu toprağa verildi. Jandarma Kriminal Laboratuvarınca hazırlanan raporda Muhammet D.'nin uzaktan ateş atış yaptığı iddianamede yer aldı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen zanlı Muhammet D. ise ifadesinde Yeliz Yolcuoğlu'nun kendisine sürekli olarak hakaretlerde bulunduğunu, ahlaksızlık yaptığına dair ithamlarda bulunduğunu öne sürdü.

Olay günü de botlarını giymek için araçtan indiğinde yeniden tartışmaya başladıklarını, Yeliz Yolcuoğlu'nun kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu, görev silahını çıkartarak hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söyledi.

Cinayeti işlemek için bir plan yapmadığını, bir anlık öfkeyle olayın meydana geldiğini iddia ederek pişman olduğunu anlattı.

İddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken sanık Muhammet D.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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