Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi (44) silahla öldüren Delil Aysal (19) hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi. - İZMİR