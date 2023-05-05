Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nde de oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.

Büyükelçi Tayyar Kağan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk'ta yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların bu sabah itibarıyla oy kullanmaya başladıklarını söyledi.

Arnavutluk'ta vatandaşların 5-7 Mayıs'ta oy verebileceklerini kaydeden Atay, "Vatandaşlarımızı bu demokratik görevlerini yapmak üzere Büyükelçiliğimize bekliyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum şimdiden." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nı başkenti Üsküp'te de seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy vermek isteyenler, sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

Bursalı Yahya Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, "Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye'deki seçimler de tüm vatandaşlarımız için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

Firdevs Reşit de "Oyumuzun ve seçimimizin tüm halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Arnavutluk'ta bin 416 ve Kuzey Makedonya'da 4 bin 107 kayıtlı seçmen bulunuyor.