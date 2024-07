Tiran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Arnavut vatandaşlar ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, konuşmasında, Türk milletinin, onurlu direnişiyle 252 şehit ve binlerce gazi vererek anayasal düzenine, parlamentosuna ve meşru hükümetine sahip çıkarak demokrasi destanı yazdığını anımsattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelelerini yurt dışında kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Atay, "Arnavutluk'ta da ne yazık ki FETÖ yapılanmasının varlığını tehlikeli bir şekilde devam ettirdiğini üzülerek görüyoruz. Diyanet, sağlık ve eğitim sektörleri üzerinden kurmuş olduğu sömürü düzeniyle örgüt, kardeş Arnavutluk halkını da istismar etmektedir. Arnavutluk'un ülkemizin yaşamış olduğu acı tecrübeleri yaşamaması için FETÖ'nün nasıl bir yeni nesil terör örgütü olduğunu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz. Az önce de ifade ettiğim üzere FETÖ faaliyet gösterdiği her ülkenin geleceği için ciddi bir tehdittir. Umuyorum ki Arnavutluk kamuoyunda da FETÖ'nün karanlık yüzü hakkında farkındalık her geçen gün artacak." ifadelerini kullandı.

"Bu sinsi şebekenin, Arnavutluk'taki faaliyetlerine devam etmesi için Arnavut kardeşlerimize baskı yapan yabancı devlet ve uluslararası kuruluşların olduğunu görüyoruz." diyen Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine karşı yabancı bir istihbarat örgütünün piyasaya sürdüğü bu sinsi şebekenin dini yapısını, okullarını, hastanelerini ve şirketlerini Arnavutluk'ta kollamaya çalışanlar ve bu amaçla Arnavutluk makamları üzerinde baskı yapanlar olduğunu üzülerek biliyoruz. Bu vesileyle Tiran'daki uluslararası topluma bir mesaj vermek istiyorum. Bu örgütün Türkiye'de beli kırıldı. Yurt dışında da her geçen gün güç kaybediyor. Yani varlığı son bulacak. Kalıcı olan ise Avrupa'nın demokrasisi, güvenliği, istikrarı ve refahı için kritik öneme sahip NATO üyesi ve Avrupa Birliği adayı Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da ülkedeki sivil toplum kuruluşlarını temsilen törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda gerçekleştirdikleri toplantılarının bir ritüele dönüştüğünü belirterek, bunun şehitlere olan sonsuz saygının bir ifadesi olduğunu söyledi.

Köprü, havaalanları, televizyonlar, devlet kurumlarını işgal edenlerin; tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle saldıranların bu kadar güçlü bir halk tepkisini hayal edemediğini belirten Gurra, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla yaptığı çağrı, halkın iradesini daha önce hiç olmadığı kadar enerjik bir şekilde ortaya koymasına sebebiyet vermişti." dedi.

Türk devletinin FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu dost ve ortak ülkelere anlatmak istediğini vurgulayan Gurra, Arnavutluk'ta FETÖ'cü tehlikesi ve bu örgütün kılcal ve gizli işleyişi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için katedilmesi gereken daha çok yol olduğunu dile getirdi.

Program kapsamında dualar edildi, darbe girişimi gecesine ait fotoğraflar sergilendi.

