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Antalya'da Bekçilerin Yaptığı Aramada Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilen Kişi Tutuklandı

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, araç içinde bulunan kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araması yaptı. Bekçilerin yaptığı aramada şüpheli D.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli D.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'da bekçilerin yaptığı aramada üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, araç içinde bulunan kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araması yaptı.

Bekçilerin yaptığı aramada şüpheli D.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli D.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Alanya Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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