Ankara Ticaret Odası, Ankara'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, " Ankara'ya serbest bölge kurulmasını talep ettiklerini" bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, serbest bölgelerin, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmak, ihracatı geliştirmek, istihdamı artırmak gibi faydalar sağladığını anlattı.

Ankara'nın Türkiye'nin 21. serbest bölgesinin kurulması için en uygun şehir olduğunu savunan Baran, başkente serbest bölge kurulması konusundaki taleplerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı ATO Meclis Toplantısı'nda da dile getirdiğini hatırlattı.

Kentin raylı ulaşımda bir merkez konumunda olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanına demir yolu ile bağlantıları bulunduğunu belirten Baran, Ankara'nın gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleri ile üretim hacmi kadar katma değeri yüksek ürünler üreten bir şehir olduğunu vurguladı.

Baran, "Ankara'da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracaktır. Ankara'ya serbest bölge kurulmasını talep ediyoruz." görüşünü aktardı.