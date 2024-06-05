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KAP geldi! Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek

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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödenecek.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

YILLIK 10.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. "Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

KAP geldi! Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Jose Mourinho'nun maliyeti için, "Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Kaan Gün:

45 milyon euro diyenler nerde şimdi hep kötüleme asparagas yorum yapmayı severler

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Her KAP'a bildirilen bilginin doğru olduğunu düşünüyorsan, Almanya da bizi kıskanıyor diyen ekibin içindesindir eminim

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karamsar:

10 buçuk sadece morinho'nun kendi alacağı yıllık maaş.ekibine de 10 milyon gider ettimi sana 20 milyon.45 milyon diyenler iki senelik sözleşmeye dayanarak diyor.yani 2 sene de ekibiyle birlikte 45 milyon euro alacak. :)

yanıt14
yanıt0
ozkan arslan:

şu parayi SMA hastası çocuklara bağışlasaydı keşke

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Deli Dumrul71:

ya arkadaş paralara bak ya, bütün kulüpler sadece teknikdirektörlere verilen paralarla bir Türkiye daha kurar

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Barış O. B.:

Yersen.

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Rıdvan Polat:

Galatasaray yönetimi aptallık etmezse Mori’yu da Okan buruk çimlere gömecek

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