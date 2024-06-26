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Ankara Garı saldırısı davası 1 Temmuz'a ertelendi

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Ankara Tren Garı Meydanı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırısında 101 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu, 16'sı firari 26 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar görülen, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 1 Temmuz'a ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki kısmında katılan beyanlarının alınmasına devam edildi. Katılanlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Ankara Garı saldırısı davası 1 Temmuz'a ertelendi

1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Katılan beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınacaktı ancak sanık avukatlarının salonda olmaması nedeniyle savunmalar alınamadı. Sanık Erman Ekici'nin avukatının sağlık sorunları nedeniyle 3 günlük rapor aldığını ve buna ilişkin mazeret dilekçesi sunduğunu bildiren Mahkeme Başkanı, diğer sanıkların avukatlarının da salonda olmaması nedeniyle duruşmanın 1 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşmanın ardından patlamada yaralananlar, yakınlarını kaybedenler ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Saldırıda eşi Uygar Coşgun'u kaybeden 10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukat Mehtap Sakinci, mağdur ailelerin bugünkü duruşmada duygularını dile getirdiğini söyledi. Mahkeme Başkanı'nın sözlerinden davanın karar aşamasına geldiğini tahmin ettiklerini belirten Sakinci, hala araştırılacak hususların olduğunu, yargılamanın bu aşamasında karara gidilmemesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Ankara Garı saldırısı davası 1 Temmuz'a ertelendi

"BİZ, 'BİTTİ' DEMEDEN BU DAVA BİTMEYECEK"

Sakinci, 1 Temmuz'daki duruşmaya geleceklerini söyleyerek, "Karar her neyse o kararı teşhir edeceğiz. Haksız kararların her zaman karşısında duracağız ve gerçek adaleti talep etmeye devam edeceğiz. Geride kalanların sorumluluğu kapsamında biz elimizden geleni yaptık. Biz, 'bitti' demeden bu dava bitmeyecek. Karar her ne olursa olsun taleplerimiz açısından yolun çok başındayız." dedi.

Avukat İlke Işık ise "Bu celsede katılanlar konuştu. Bizim tabirimizle, davanın sahipleri konuştu. Biz, cübbelerimizi bırakıp katılanların yanına geçtik. Çünkü bizim, avukatlar olarak bu dosyada diyeceklerimiz tamamlandı." diye konuştu.Işık, adalet istediklerini ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Grup, basın açıklamasının ardından adliye önünden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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