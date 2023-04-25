Ankara'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, meraya otlamaya götürülen koyunların, kuzularıyla buluşma anı görüntülendi.

İlçede yeni dünyaya gelen kuzular, belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor.

Yetiştiricilerin, meraya otlatmaya götürdüğü koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanıyor.

Süt emzirmeleri için anneleri ile buluşturulmak üzere ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Karınlarını doyuran kuzular ve yavrularını koklayan koyunlar, daha sonra görevliler tarafından ağıllarına alınıyor.

Koyunların kuzularıyla buluşma rutini, yaz dönemine kadar sürecek.

"Koyunlar ve kuzuları birbirini özlüyor"

Kılıçlar Mahallesi'nde besicilik yapan Mahmut Kocabaş (45), AA muhabirine, baharın gelmesiyle koyunların kuzulamaya başladığını ve yaklaşık 2 ay boyunca süt kuzularının, anneleriyle günde bir defa buluşturduklarını söyledi.

Koyunların akşama kadar dağ ve meralarda otladığını dile getiren Kocabaş, "Koyunlar ve kuzuları birbirini özlüyor. Akşamları da böyle güzel görüntülere sahne olan buluşma gerçekleşiyor. Oldukça güzel ve heyecan verici. Sürü içinde anneleri telef olan yavrular oluyor, onlarla da biz ilgileniyoruz. Çünkü diğer koyunlar onları emzirmiyor, sağa sola koşturup duruyor. Onların bu durumuna üzülüyoruz. Önce onları biberonla besliyoruz, sonra diğer koyunlardan emziriyoruz. Onlar da mutlu oluyor." diye konuştu.