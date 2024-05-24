Ankara'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, seraya çevirdikleri evin odasında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde, G.E.K. ve O.Ç'nin, evlerinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir odada özel düzenekle sıcaklık ve nemi kontrol edilen serada 4 bin 207 gram kubar esrar, saksı içinde 37 kök Hint keneviri, 2 hava kollektörü, 20 litre sıvı gübre, 8 mor ışıklı led aydınlatma cihazı, iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.