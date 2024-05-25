Alanya'da İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde vince yükleme yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B. (30) yükleme yaptığı vincin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oday B, kurtarılamadı.