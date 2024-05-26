AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü yönetimle ilçeye hizmet ettiklerini belirtti. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de bir konuşma yaptı.
AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, burada yaptığı konuşmada, iktidar partisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü yönetim ile ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de bir konuşma yaptı.??????????????