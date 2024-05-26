Üye Girişi
Haberler

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü yönetimle ilçeye hizmet ettiklerini belirtti. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de bir konuşma yaptı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, burada yaptığı konuşmada, iktidar partisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü yönetim ile ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de bir konuşma yaptı.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Hakan Özer Milletvekili Seydişehir AK Parti Konya Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

 Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

 Sinan Ateş'in arkadaşı: Olcay Kılavuz MHP'li yöneticiler tarafından öldürülmekten korkuyor

Sinan Ateş'in arkadaşı: Olcay Kılavuz MHP'li yöneticiler tarafından öldürülmekten korkuyor

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title