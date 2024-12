AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Ak Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Sevcan Kıyak Demir yeniden seçildi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde yapılan kongreye AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rabia Doğan ile çok sayıda parti üyesi kadın katıldı.

Kongrede "Umudun adı AK Parti" adlı sinevizyon gösterimi yapıldı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Hatice Çakmak, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ihtiyaçtan doğduğunu ve 2001'de kurulduğunu belirterek, "2002'de iktidara geldiği andan itibaren her iki günü birbirine denk değildir sözüyle hep yola revan oldu ne yapabilirim derdinde oldu her zaman onun için her zaman umudun adı AK Parti oldu." dedi.

Divan başkanlığını Rabia Doğan'ın yaptığı kongrede, gündeme alınan 10 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Kongrenin seçim bölümünde ise tek aday yer aldı. Mevcut başkan Sevcan Kıyak Demir seçime katılan bütün üyelerin oyunu alarak yeniden İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Gençlik Kolları Kongresi'nde ise Samet Duman, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı görevine getirildi.

Katılımcılar kongrenin ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.