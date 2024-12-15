Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Sevcan Kıyak Demir yeniden seçildi.

Ak Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Sevcan Kıyak Demir yeniden seçildi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde yapılan kongreye AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rabia Doğan ile çok sayıda parti üyesi kadın katıldı.

Kongrede "Umudun adı AK Parti" adlı sinevizyon gösterimi yapıldı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Hatice Çakmak, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ihtiyaçtan doğduğunu ve 2001'de kurulduğunu belirterek, "2002'de iktidara geldiği andan itibaren her iki günü birbirine denk değildir sözüyle hep yola revan oldu ne yapabilirim derdinde oldu her zaman onun için her zaman umudun adı AK Parti oldu." dedi.

Divan başkanlığını Rabia Doğan'ın yaptığı kongrede, gündeme alınan 10 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Kongrenin seçim bölümünde ise tek aday yer aldı. Mevcut başkan Sevcan Kıyak Demir seçime katılan bütün üyelerin oyunu alarak yeniden İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Gençlik Kolları Kongresi'nde ise Samet Duman, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı görevine getirildi.

Katılımcılar kongrenin ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
img

Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
img

Hamdi Alkan'dan bir ilginç evlilik önerisi
img

Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi
Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu
"Hızlı kilo vereyim" derken can verecekti
Canlı anlatım! Kadıköy'de tempo bir an olsun düşmüyor
Kadıköy'de tempo inanılmaz! Gol iptal oldu
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor
Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Başaşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Başakşehir CANLI izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Fenerbahçe Başakşehir) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden izlenir? FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kocaelispor Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Kocaelispor Esenler Erokspor maçı ne zaman? İsrail ile ticaret durduruldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.