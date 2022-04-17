AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Esenyurt'ta partililerle iftarda buluştu Açıklaması

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet partisi ittifaklarının belirsizlik içinde olduğunu belirterek, "Bu millet, hiç merak etmeyin bu belirsizliğe Türkiye'nin geleceğini emanet etmez." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı iftar programında, partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin bir dava birlikteliği olduğunu söyledi.

Bir davaları olduğunu ve burada onun için birlikte olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Davamızın da önemli iki ayağı var, birincisi yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır. Ekonomisiyle, siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle, toplumsal bütünlüğüyle, kardeşliğiyle canlı ve öncü bir Türkiye. Türkiye'nin bu noktaya yürüdüğünü görüyor ve iftihar ediyoruz. Sadece Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin nasıl küresel bir rol oynadığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın da nasıl önemli bir liderlik ortaya koyduğunu hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'nin ulusal olduğu kadar uluslararası hedefleri de olan bir parti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci davamız da yeni adil, hakkaniyetli bir dünya sistemi kurma azmi ve gayretidir. Dünyada bütün mazlum milletlerin sözcüsü olacak, bütün haksızlıkları bir şekilde önleyecek bir sistemi kurmak için mücadele ediyoruz. Hedefimiz yeryüzünde adaletin, hakkaniyetin sağlandığı bir sistemi kurmak. Buna öncülük etmek Türkiye'ye, büyük medeniyetlerin beşiği, Selçuklu ve Osmanlı'nın torunu olan Türkiye'ye düşer. Esenyurt da tüm Türkiye'den gelen vatandaşlarımızın bir özetidir."

Numan Kurtulmuş, bu amaçlara yönelik olarak başta Esenyurt ve tüm İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'deki yoğun gayret ve çalışmalarla 2023'e hazırlandıklarını dile getirdi.

"Bu millet, bu belirsizliğe Türkiye'nin geleceğini emanet etmez"

Muhalefet partisi ittifaklarının belirsizlik içinde olduğunu ve ortak karar almakta zorlandığını kaydeden Kurtulmuş, "Bu millet, hiç merak etmeyin bu belirsizliğe Türkiye'nin geleceğini emanet etmez. Çalışacağız, gayret edeceğiz 2023'te hep birlikte sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan çıkartacağız." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri Şamil Ayrım ve Abdullah Güler ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından partililer, Kurtulmuş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.