AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Ak Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Zağnos Paşa Camisi avlusunda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Gazzeli kadınların daima yanında olacaklarını söyledi.

Cengiz, Gazzeli anneler için susmayacaklarını ifade ederek, "Eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları ve ülkesi için ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacaktır. Anneler bitmeden bu iş bitmez. Bu zulüm daha ne kadar sürecek. Gazzeli anneler için haykırıyoruz, yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.

Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve partililer de katıldı.