Üye Girişi
Haberler

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Zağnos Paşa Camisi avlusunda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Gazzeli kadınların daima yanında olacaklarını söyledi.

Ak Parti Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Zağnos Paşa Camisi avlusunda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Gazzeli kadınların daima yanında olacaklarını söyledi.

Cengiz, Gazzeli anneler için susmayacaklarını ifade ederek, "Eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları ve ülkesi için ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacaktır. Anneler bitmeden bu iş bitmez. Bu zulüm daha ne kadar sürecek. Gazzeli anneler için haykırıyoruz, yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.

Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir AK Parti İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title