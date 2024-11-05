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Ajyal Film Festivali 2023, 'Anlamlı Anlar' Temasıyla Başlıyor

Ajyal Film Festivali 2023, 'Anlamlı Anlar' Temasıyla Başlıyor
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Doha Film Enstitüsü'nün düzenlediği Ajyal Film Festivali, bu yıl 16-23 Kasım tarihleri arasında 'Anlamlı Anlar' temasıyla gerçekleştirilecek. 42 ülkeden 66 filmin sunulacağı festival, interaktif tartışmalar ve kapsamlı programlarla sanatın direniş gücünü vurgulayacak.

Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen Ajyal Film Festivali, bu yıl "Anlamlı Anlar" temasıyla 16-23 Kasım'da gerçekleştirilecek.

DFI'den yapılan açıklamaya göre, 42 ülkeden 66 filmin sunulacağı festivalin etkinlikleri, Katara, Sikkat Wadi Msheireb, Lusail ve VOX Cinemas Doha Festival City'de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFI CEO'su Fatma Hassan Alremaihi, sanatın bir direniş biçimi olduğunu vurgulayarak, "Sanat bir meydan okuma biçimi. Ajyal'in 2024 edisyonu, sanatın susturulamayacağını bize hatırlatıyor. Bölgede masum insanlara karşı açığa çıkan korkunç acının ulaştığı seviye son derece rahatsız edici olsa da eylemlerimize rehberlik edecek anlayışı, şefkati ve empatiyi koruma ve teşvik etme kararlılığımızı da körüklüyor." ifadesini kullandı.

Katarlı yönetmen Hind Meddeb'in DFI yapım destekli "Sudan, Remember Us" adlı belgeselinin gösterimiyle başlayacak festivalde, interaktif tartışmalar, kapsayıcı gösterimler, film sergileri ve Katar'ın en büyük popüler kültür etkinliklerinden "Geekend" de düzenlenecek.

Festivalin öne çıkan "Voices from Palestine" ve "Intaj: From Ground Zero Experience" programları ise Filistinlilerin sansür, yanlış temsil ve soykırım karşısındaki seslerini vurgulayacak.

Gösterimler ve biletler hakkında daha fazla bilgiye "www.dohafilminstitute.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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