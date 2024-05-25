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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç köyünde yaşanan fırtına sonucunda 5 evin çatısı zarar gördü ve bir kişi yaralandı. Ayrıca Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerde eşyalar zarar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sürmelikoç köyünde öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü. Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği kadın yaralandı.

Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerdeki eşyalar zarar gördü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2 köyde de incelemede bulundu, hasar tespit çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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