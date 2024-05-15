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AFAD Başkanlığı ihalelerinde fiyat farkı ve süre uzatımı düzenlemesi

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AFAD Başkanlığı tarafından yapılacak ihalelerde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi konusunda geçici madde eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - AFAD Başkanlığı tarafından yapılacak ihalelerle ilgili esaslara, "yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilmesi" konusunda geçici madde eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, AFAD tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a geçici madde eklendi.

"Yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilmesi"ni düzenleyen maddede, "Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden, 15 Ocak 2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar'da belirtilen şartları sağlayan sözleşmelere; söz konusu esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanabilir ve/veya yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurusu üzerine altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir" hükmü yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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