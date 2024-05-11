Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu
Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla Yenipınar Camisi'nde mevlit okutuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu. Vali Osman Varol, Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı.
Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.
Yenipınar Camisi'nde Vakıflar Müdürlüğünce yapılan etkinlikte mevlit okutuldu, vatandaşlara ikram dağıtıldı.
Etkinliğe Vali Osman Varol, Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı.