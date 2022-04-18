Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lının yargılanmasına devam edildi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'da 2016'da Valilik otoparkındaki bombalı saldırıyla ilgili davada hüküm giyen terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu tutuklu 3 sanığın, eylemlerinde dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ayrıca açılan davada yargılanmalarına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, PKK'lı sanık sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile İhsan Taşdelen ve Mehmet Emin Vural, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olayın meydana geldiği bölge, kullanılan patlayıcının etki alanı, tesiri ve zamanlaması, itirafçı beyanı ve eylemle ilgili özel bilgilere sahip olmaları nedeniyle sanıkların dönemin Valisi Demirtaş'ı hedef aldığının öngörüldüğünü belirtti.

Savcı, sanıkların PKK/KCK ile aralarında mevcut bağın varlığı da dikkate alınarak, örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen'in "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Patlama ve dava süreci

Adana Valiliği otoparkında, park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, patlamayla ilgili davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile diğer sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen hakkında yürütülen yeni soruşturma kapsamında, sanıkların dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ayrıca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan terörist E.K'nin, "24 Kasım 2016'da Adana Valiliği bahçesinde bombalı eylem gerçekleştirildiğinde eylem haberini televizyondan izledik. Bu olayda hedef, Adana Valisi'ydi. Patlamanın olduğu gün Vali, Valilik binasına geç geldiği için olaydan yara almadı. Bu yüzden eylemin başarısız olduğu, amacına ulaşamadığının değerlendirmesi yapıldı." şeklinde ifadesi yer almıştı.