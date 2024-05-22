Adana'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren tutuklu sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak Acar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, maktul Bahar Torun'un şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen sanık Burak Acar'a elektronik kelepçe takıldığını, sanığın kelepçesini kırıp eski kız arkadaşı Torun'un evinin bulunduğu sokağa gittiğini ve kendisiyle görüşmek istemeyen kadını ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın olaydan sonra merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki metruk evde yakalandığını da bildirerek, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Burak Acar, ayrılmak istediği Bahar Torun'un kendisinin peşini bırakmadığını öne sürdü.

Temin ettiği silahla intihar etmek istediğini ve sokakta gördüğü kız arkadaşı Torun'a bunu söylediğini iddia eden sanık Acar, "Bir anda rastgele silahı ona doğru ateş ettim. Ateş ederken elini bana doğru engel olacak şekilde biraz da eğildiğinden merminin biri boynuna isabet etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Kelepçe cinayet anında da ayağımdaydı. Elektronik kelepçeyi kırmadım." dedi.

Mahkeme heyeti de sanık Burak Acar'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Olay

Yavuzlar Mahallesi'nde 13 Ekim 2022'de sokakta tabancayla ağır yaralanan Bahar Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı Burak Acar 15 Ekim 2022'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.