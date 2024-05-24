Adana Adliyesinde Uzlaştırma ve Görüşme Odası Hizmete Başladı

Adana Adliyesinde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında hazırlanan Türkiye'deki ilk örnek "Uzlaştırma ve Görüşme Odası" hizmete başladı.

Proje kapsamında oda, Adana Adliyesinde uzlaştırmacıların da sayısı göz önünde bulundurularak, emek ve zaman kaybının yaşanmaması amacıyla oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Adana Adliyesinde örnek bir "Uzlaştırma ve Görüşme Odası" hazırlandığını söyledi.

Proje kapsamında uzmanlarca Avrupa'daki en iyi örneklerin göz önünde bulundurulduğunu anlatan Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Uzlaştırma sürecinin etkin, sağlıklı, kurumdan beklenen faydaya hizmet edebilecek şekilde yürütülmesi, tarafların uzlaştırmacıyla ve yeri geldiğinde birbirleriyle güvenli ve etkili iletişim sağlayabilmeleri imkanına dayanmaktadır. Keza tarafların, uzlaşmanın mahiyeti, hakları ve verecekleri kararların hukuki sonuçları hakkında uzlaştırmacı tarafından eksiksiz şekilde bilgilendirilmeleri, süreç konusunda aydınlatılmaları, kanuni bir gerekliliktir. Ayrıca tarafların birbirleriyle güvenli bir iletişim kurmaları da onarıcı adalet anlayışının koşullarından biridir. Güvenli bir toplantı ortamı, tarafların kendilerini savunma ve koruma ihtiyacı hissetmeden duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, sağlıklı iletişim kurmalarını, kendilerini fiziksel ve psikolojik olarak güvende hissederek kararlarını endişe duymadan, özgürce vermelerini sağlamaktadır."

Öztürkmen, "Uzlaştırma ve Görüşme Odası"nın diğer adliyelere de örnek olacağını ümit ettiğini belirterek, "Yapılan araştırmalar da uzlaştırma sürecine ilişkin olarak, tarafların en çok adliyelerde uzlaştırma müzakereleri için tahsis edilmiş yerlerde güvenli iletişim kurabildikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin de odanın hem Adana Adliyesi hem de Türkiye uygulamasında, uzlaştırmanın daha iyi bir yere gelmesine vesile olacağını söyledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana İcra İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Aslan ile uzlaştırma bürosu personeli katıldı.