ABD Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'a yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'a yakalandı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı ve Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı ve Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Kovid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir." bilgisini paylaştı.

Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.??????

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamala Harris, PCR Testi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title