563. Çağlak Festivali 10 yaş futbol turnuvası ile son buldu - Haberler

10 takımın katıldığı 2 grupta verilen mücadelelerin ardından şampiyon normal süresi golsüz sonuçlanan karşılaşmada penaltı atışları ile rakibi Salihli Anka Spor'u yenen Kırkağaç Acar İdman Spor oldu. Manisa Yıldızspor üçüncü olurken turnuvada Yıldırımspor ise dördüncü oldu.

4 Haziran'da Gölet Kovalık sahasında başlayan grup müsabakaları ardından finaller 5 Haziran Pazar günü Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunda yapıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dördüncü olan Yıldırımspor'a kupasını Akhisar Belediyesi Meclis Üyesi Ensar Muştu, üçüncü olan Manisa Yıldızspor'a Akhisar Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Çelik, ikinci olan takım Salihli Ankaspor'a Akhisar Belediyesi Meclis Üyesi Nurullah Zağlı ve şampiyon olan takım Kırkağaç Acar İdman Spor'a ise Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili verdi.

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