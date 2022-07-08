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4'üncü katın balkonundan düşen Bahar, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Aleyna Keskin - Güncel
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4'üncü katın balkonundan düşen Bahar, kurtarılamadı

TRABZON'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen Bahar Berber (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen Bahar Berber (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar Berber, binanın 4'üncü katındaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, skolyoz hastası Bahar Berber'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Güncel

Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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