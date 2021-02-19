Gumbel Group, SMA Group ile 70 megavatlık iş birliği anlaşmasına imza attı

Gumbel Group ile SMA Group arasında 70 megavatlık iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye enerji sektöründeki güneş enerjisi santrallerinin yatırımları için danışmanlık, bakım ve EPC hizmetleri sunan Gumbel Group ile fotovoltaik sistem teknolojisi lideri SMA Group arasında 70 megavatlık proje için iş birliği anlaşması imzalandı.

Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem ile SMA Güney Avrupa Bölge Direktörü Valerio Natalizia tarafından çevrim içi olarak düzenlenen imza töreniyle iki taraf arasındaki iş birliği, dokuzuncu yılına adım attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, Türkiye'nin temiz, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşte büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli değerlendirip enerjiye çevirebilmek için projelendirme ve yatırım faaliyetlerine hızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Herdem, SMA ile iş birliklerinin dokuzuncu yılına adım atmış olduklarını belirterek, "SMA ile olan iş birliğimiz kapsamında 2016'da string inverterlerden oluşan benzer bir sözleşmeye imza attık ve 154 megavatlık alım yaptık. Bu yıl Türkiye çatı pazarına yönelik string inverterlerden oluşan 70 megavatlık bir alım garantisine imza attık. Bir yıl içinde taahhüt ettiğimiz kapasiteyi aşmaya kararlıyız. Sipariş sonrası ilk uygulamalar, Ege ve İç Anadolu bölgelerine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SMA Güney Avrupa Bölge Müdürü Valerio Natalizia da Gumbel Group ile imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SMA'nın Türkiye için iddialı hedefleri olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş