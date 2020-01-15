GSO'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali tedarikçi toplantısı

15.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:42

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasında ihtiyaç duyulan malzemelerin Gaziantep'ten tedarik edilmesine yönelik ilgili firmaların katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



GSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Akkuyu Nükleer Enerji santralinin inşasında ihtiyaç duyulan malzemelerin neler olduğu, malzeme alımında izlenecek yol ve gerekli şartlar, ödeme planları gibi konularda yetkililer tarafından sunum eşliğinde bilgi verildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, günümüzde firmaların ileri teknoloji ve katma değeri yüksek üretim yapmalarının son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu sebeple Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü artıracak çalışmalar yapmaya ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle sanayide teknolojik dönüşümü sağlayabilmek için odamız bünyesinde, Kobi Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Birimi'ni kurduk. Bu birimimiz faaliyetlerine de başladı" dedi. Kobi Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Dairesi'nin kurulmasının amacının firmaların mevcut üretimlerine mühendislik, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile daha katma değerli ve teknolojisi yüksek üretimler yapmalarına destek olmak olduğunu kaydetti. Ünverdi, oda olarak sanayicilerin farklı alanlardaki iş yapma potansiyelini geliştirmek amacıyla yoğun bir şekilde toplantılar düzenlediklerini belirterek, "Bu manada Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin proje tedarik listesinde Gaziantepli firmalarımızın yer alması için, tedarik edilecek malzemeler ve alım yöntemlerinin anlatıldığı bu toplantıyı düzenledik. Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yapacağımız buna benzer çalışmalar ve faaliyetler sonucunda güzel dönüşler alacağımıza inanıyoruz. Sonuçta amacımız; sanayi, üretim ve ihracat kenti Gaziantepimizi daha ileriye taşıyarak ülkemize katma değer sağlamayacak üretimler yapmak. İnşallah ileri teknoloji üretimle ve yüksek katma değerle bunu da başaracağız" diye konuştu. Katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler veren Tümaş Akkuyu Nükleer Enerji Projesi Tedarik İlişkileri Uzmanı Hakan Yardımcı da, "Amacımız Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesinde ülkemizde kurulan Akkuyu AŞ. yetki ve kontrolünde yapımı devam eden ve Tümaş olarak piyasa araştırması ve tedarikçi zinciri oluşturma işini üstelendiğimiz Mersin Akkuyu Nükleer'de siz değerli üyelerimiz ile iş birliği sağlamaktır" dedi. Tümaş'ın 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı öncülüğünde kurulduğunu dile getiren Yardımcı, "Bugün 50'nci yılımızda yüzde 49 devlet, yüzde 51 özel sermaye ve yaklaşık 900 çalışanı ile 1250 farklı projeyi tamamlamış bulunmaktadır. Ana merkezimiz Ankara olmak üzere yürüttüğümüz müşavirlik hizmetlerimiz ile Türkiye'nin 81 ilinde varız. Bu kapsamda ülkemizde yapımı devam eden nükleer santral ile ilgili önemli bir görevi daha üstelenmiş bulunmaktayız. Akkuyu Nükleer A.Ş. ile imzalamış olduğumuz sözleşme doğrultusunda tarafımıza gönderilen iş kalemleri listelerine bağlı kalarak piyasa araştırması yürütmekteyiz. Gaziantep sanayisinin Türkiye ekonomisinde yeri ve gücünün biz de farkındayız. Bu amaçla burada bugün sizlerleyiz. İnşallah toplantı sonunda güzel dönüşler elde ederiz" şeklinde konuştu.



Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA