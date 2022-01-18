Göztepe evinde 3'te 3 peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını üst üste kazanarak düşme hattından çıkan Göztepe, yarın 22'nci hafta mücadelesinde evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını üst üste kazanarak düşme hattından çıkan Göztepe, yarın 22'nci hafta mücadelesinde evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Oussama Tannane maçta forma giyemeyecek.

Müsabakanın bilet fiyatları 1'inci kategori 381.5, 2'nci kategori 218, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Teknik direktör Nestor El Maestro, galibiyet serilerini sürdüreceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Sivas'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri