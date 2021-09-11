GÖKOVA ROKET TAKIMI TEKNOFEST 2021 ROKET YARIŞMASI'NDA İLİMİZİ GURURLA TEMSİL ETTİ

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2021" kapsamında düzenlenen ve bu yıl, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray'daki Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen Roket Yarışması'nda, Ula Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Gökova Roket Takımı" orta irtifada atış ve kurtarma aşamalarını başarı ile tamamladı.

Genç yeteneklerin geliştirdiği roketlerin kıyasıya bir mücadele içinde kabiliyetlerini sergilediği yarışmada, Ula Gökova Adile Mermerci MTAL Gökova Roket Takımı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne roketini ateşledi. Nefeslerin tutulduğu yarışmada semada yerini alan roket, 4 kg'lık faydalı yükü, 10. 000 feet irtifaya taşıyarak hem bileşenlerini hem de faydalı yükü paraşütle yere sağlam indirmeyi başardı.

Gökova Roket Takımını, başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay "TEKNOFEST Roket Yarışması'nda, orta irtifa kategorisinde 296 başvuru arasından seçilerek yarışma hakkı kazanan ve 55 takım arasında tek meslek lisesi olma özelliğine sahip Gökova Roket Takımı, hem Muğla'mız adına hem de meslek liselerimiz adına gururumuzdur. Akranlarına emsal teşkil eden genç yeteneklerimizi ve danışman öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Gökova Roket Takımımıza Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini arttırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere 2018 yılından beri düzenlenen Teknofest Roket Yarışması'nda 4 yıldır boy gösteren "Gökova Roket Takımı" başarılarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. 2018'de alçak irtifa (1500m) kategorisinde 157 takım arasında birincilik, 2019 yılında yüksek irtifa kategorisinde 571 takım arasında ikincilik, 2020 yılında orta irtifa kategorisinde ise çoğunluğu üniversiteli olan 541 takım arasında 4. olan Gökova Roket Takımı, 2021 yılında da ilimizi gururla temsil etti.

Roketlerini okullarındaki atölyelerinde üreten öğrenciler, kulüp rehber öğretmenleri Can Gökovalı ve Mehmet Demir'in danışmanlığında çalışmalarını yürütüyorlar. Kompozit konusunda oldukça tecrübeli bir noktaya gelen Gökova Roket Takımı, üniversite takımlarına karşı mücadele veriyor. Ayrıca Amerika'da düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'na katılan T3-Allstar takımına danışmanlık yapan Can Gökovalı'nın öğrencileri, bu roketin üretiminde de görev almış ve T3-Allstar Takımı, yarışmada birincilik kupası alan ilk Türk takımı olmuştur.

Dereceye giren takımlar ise 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan ödül töreninde TEKNOFEST'te açıklanacak.

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