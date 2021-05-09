GMİS Yönetim Kurulu, "Anneler Günü kutlu olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GMİS Yönetim Kurulu, "Anneler Günü kutlu olsun"

GMİS Yönetim Kurulu, 'Anneler Günü kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yeşil'in mesajı şöyle; "Dünyadaki en değerli varlıklarımız annelerimizdir. Annelerimiz; sevginin, şefkatin, mücadelenin, çilenin, özverinin sembolüdür. Annelerimize, yılın sadece bir gününde değil, daima sevgi, saygı ve minnet duygularımızı göstermeliyiz. Çünkü annelerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olmak, emeklerinin, sevgilerinin boşa gitmediğini göstermek hepimizin en önemli görevidir. Başta maden işçilerimizin, MTA işçilerimizin, özel maden işletmelerinde çalışan üyelerimizin ve şehitlerimizin anneleri olmak üzere, şefkat ve sevgiyle dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Ebediyete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Anneler Gününü saygı, sevgi ve minnet duygularıyla kutluyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cansu Dere Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GMİS Yönetim Kurulu, "Anneler Günü kutlu olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:45:09. #1.15#

title