Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saate kontrol altına alındı
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Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saate kontrol altına alındı

SAMSUN'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saate kontrol altına alındı
03.08.2020 06:24 | Son Güncelleme: 03.08.2020 06:38

SAMSUN'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndüren itfaiye erlerine ayran ikram etti.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Geri dönüşüm deposunda çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler istasyonu sararken, itfaiye araçlarına takviye amaçlı olarak olay yerine su tankerleri getirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar ise yangını söndüren itfaiye personeline ayran ikram etti.

Kaynak: DHA

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