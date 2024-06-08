Türkiye İş Bankası'ndan "Pazar günü FAST yapılamayacak" uyarısı

Türkiye İş Bankası, bankanın mobil uygulaması İşCep üzerinden FAST işlemine ilişkin müşterilerine kesinti bildiriminde bulundu. Banka tarafından yapılan bildirimde 9 Haziran 2024 Pazar günü FAST işlemleri yapılmayacağı belirtildi.

SİSTEMDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

İş Bankası, "FAST Sistemi'nde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran 2024 pazar günü 05.00-08.00 saatleri arasında FAST işlemleri yapılamayacaktır" açıklamasını yaptı.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

?FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), TCMB'nin sunduğu anlık olarak 7/24 gerçekleştirilebilen para transferlerine yönelik bir bankalar arası ödeme sistemidir.

FAST Sistemi'ni kullanmak için, müşterisi olduğunuz mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarına giriş yapabilirsiniz. 7x24 kesintisiz çalışan FAST ödemelerini kolayca yapabilir ve ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini veya kolay adres bilgilerini kullanabilirsiniz.

Ödeme talimatınızın ardından işlem anında gerçekleşecek ve hem gönderici hem de alıcı bankalar tarafından bilgilendirilecek. İşlem tutarı hemen alıcının hesabına aktarılacak ve kullanılabilir hale gelecektir.