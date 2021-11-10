Genç Kızılay Mersin Üniversitesi ekibi Atatürk fotoğrafları dağıttı - Haberler
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Genç Kızılay Mersin Üniversitesi ekibi Atatürk fotoğrafları dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Genç Kızılay Mersin Üniversitesi ekibi Atatürk fotoğrafları dağıttı

Genç Kızılay Mersin Üniversitesi adlı topluluk, 10 Kasım dolayısıyla Mersin sahilinde vatandaşlara yakaya takılabilen Atatürk fotoğrafları dağıtarak Ulu Önder'i andı.

MERSİN (İHA) - Genç Kızılay Mersin Üniversitesi adlı topluluk, 10 Kasım dolayısıyla Mersin sahilinde vatandaşlara yakaya takılabilen Atatürk fotoğrafları dağıtarak Ulu Önder'i andı.

Ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurtta ve dünyada anılıyor. Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinliklerle anılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Genç Kızılay Mersin Üniversitesi ekibi de anlamlı bir etkinlikle andı. Onlarca gönüllüden oluşan ekip sabah erken saatlerde Adnan Menderes Bulvarı sahilinde toplanarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Galatasaray Meydanından geçen vatandaşlara yakaya takılabilen Atatürk fotoğrafları dağıttı. Toplam 150 fotoğrafın dağıtıldığı anlamlı etkinlikte bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. - MERSİN

Genç Kızılay Mersin Üniversitesi ekibi Atatürk fotoğrafları dağıttı

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