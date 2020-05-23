Gelibolu'da şehitlik ve mezarlıklarda bayram temizliği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçe mezarlığı ve şehitlikte bayram temizliği yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçe mezarlığı ve şehitlikte bayram temizliği yapıldı.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde Aleaddin Kalfa Mezarlığı'nın ardından, Gelibolu Şehitliğinde de detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar da temizlik sırasında denetimlerde bulunup ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece sosyal mesafe kurallarına uyun olarak şehit yakınları tarafından gerçekleştirilecek. Şehit yakınlarının talep etmeleri durumunda ulaşımları kaymakamlık tarafından sağlanacak.

Kaynak: AA