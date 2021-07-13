"Geleceği Konuşalım"da sosyal girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ele alındı
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"Geleceği Konuşalım"da sosyal girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ele alındı

'Geleceği Konuşalım'da sosyal girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ele alındı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan Geleceği Konuşalım podcast kanalında sosyal girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuşuldu.

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan Geleceği Konuşalım podcast kanalında sosyal girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuşuldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Adım Adım oluşumunun kurucusu ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Itır Erhart, Türkiye'de ve dünyada sosyal girişimcilik trendleriyle birlikte, sosyal girişimciliğin faydalarını ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Itır Erhart, sosyal girişimlerin salgın öncesinde de yükselişte olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde tüketiciler, gezegene zarar vermeyen işletmeleri destekledi. Bu bağlamda sürdürülebilirlik, su, hayvan hakları meselelerinin önceliklendirildiğini görüyoruz. Ülkemizin sosyal girişim bağlamında nerede olduğunu, British Council'in desteklediği bir araştırma için sahaya çıktığımızda gördük. Türkiye'de 9 bin sosyal girişim bulunuyor. Ülkemizdeki sosyal girişimcilerin yüzde 55'i kadın ve birçoğu 35 yaş altı. Bunun sonucunda kadınların ve gençlerin sosyal girişimci olmaya hevesli olduklarını anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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