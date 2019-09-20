Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır
Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.
Antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.