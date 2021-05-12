Gaziemir'in balkonlarında bayram coşkusu
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Gaziemir'in balkonlarında bayram coşkusu

Gaziemir'in balkonlarında bayram coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında evlerinin balkonlarını süsleyen vatandaşlara bayrak armağan edecek.

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında evlerinin balkonlarını süsleyen vatandaşlara bayrak armağan edecek.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlere taşıyor. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı evlerinde kalan vatandaşları bayram coşkusuna ortak etmek isteyen Gaziemir Belediyesi, evlerini süsleyen vatandaşlara sürpriz hazırladı. Belediye, balkonlarını süsleyen ve fotoğrafını çekerek belediyeye iletenlere Türk bayrağı armağan edecek. Belediyenin etkinliğine destek vererek bayrak almak isteyen vatandaşların, 12 Mayıs'tan itibaren süsledikleri balkonlarının fotoğrafını, ad, soyad, adres ve telefon numarası bilgileriyle birlikte @gaziemirbel instagram adresine direkt mesaj atmaları gerekiyor. Süslediği balkonun fotoğrafını paylaşanları, belediye ekipleri evlerinde ziyaret ederek bayrak teslim edecek. - İZMİR

Gaziemir'in balkonlarında bayram coşkusu
Gaziemir'in balkonlarında bayram coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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